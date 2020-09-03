香港DJ蘇耀宗（細So）9年前二婚娶旅遊記者出身的陳穎楠，兩人生下二子，年初他被高層炒魷魚，太太不離不棄，近日卻傳出蘇耀宗偷吃爆乳人母小三2年，昨(2日)女方身分揭曉，是35歲身材姣好，已婚育有2子的網紅練美施（Macy），傳聞小三曾為蘇耀宗墮胎，Macy被問此事竟也默認。

蘇耀宗昨戴婚戒出面，承認出軌兩年，他早在2個月前就向妻子自首坦白此事，如今事情曝光無疑是二度傷害，蘇耀宗反稱讚妻子：「她確實是很好的太太和媽媽，她比我堅強」，也強調已經和小三斷聯，但封口不提第三者身分，昨網友肉搜出小三真實身分，是經營童裝事業的網紅練美施，且她已婚，育有2個小孩，兩人行徑可說重創了兩個家庭。

昨《東網》報導，練美施私下透露，因相信蘇耀宗對這段感情很認真，才勉為其難當小三，但在友人眼中是另一回事，形容蘇耀宗特地租房只是方便和小三發生關係，兩人勾搭這兩年來蘇耀宗從不肯和練美施外出約會，也不願合照，躲躲藏藏，僅將對方當成地下情人玩玩，後來因房價高漲，蘇耀宗無力負擔，便取消租房，在車上發生關係。

傳聞向媒體爆料蘇耀宗偷吃的人就是練美施，昨她接受港媒專訪，澄清事發後自己一個頭兩個大，得到處解釋，「如果我早有準備現在就不用想這麼多，誰爆的料我不知情」，又問是否後悔當小三？她說分手後就沒連繫了，也沒想這些，但感謝老公支持她，願意和她一起面對，傳聞練美施曾為蘇耀宗墮胎，練美施沒正面否認說：「沒回應」，形同默認。

(中時新聞網)