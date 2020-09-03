館長陳之漢。（中時資料照）

網紅「館長」陳之漢，上月28日凌晨遭到槍擊，目前仍在醫院治療。他昨（2日）深夜開直播近20分鐘，親口說中彈無關海鮮，因槍手早在他賣海鮮前就來觀察；館長更痛罵名嘴與黑道，表示電視資訊都是唬爛，「難道碰到黑道就要低頭？」。

館長遭槍擊後第5天，首度親自開直播。他表示自己全身都很痛，吃飯要人餵、大小便要人扶，比狗還不如，但還是想跟大家聊聊天。

他表示自己看了很多電視節目、很多的名嘴，電視資訊都是唬爛的，「一下海鮮、一下什麼，我覺得都不是、都不是這些東西，風向都亂吹」，館長說時間點根本兜起來，槍手7月初就來觀察，而館長8月25日才開始賣海鮮。

館長表示，有人說他很白目，說他賣海鮮得罪黑道；台中開健身房，得罪黑道。館長怒斥「碰到黑道就要低頭？名嘴有事嗎？你們這些雜碎怎麼會聽得懂？」。館長表示，我們是一個自由民主法治社會，任何人的發言權都應該受到保障，而不是一堆名嘴數落他白目、得罪誰，「我不贊同你的論點，但我誓死捍衛你的言論（權）」。

館長更強調這是一起「買兇殺人」事件，設局設好的，什麼律師幫槍手辯護不收錢、打了99通電話，這種這麼爛的劇情。

(中時新聞網)