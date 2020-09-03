每到農曆7月鬼門開，各行各業的靈異傳說總會引起大家的好奇，尤其每天都在「迎新送舊」的醫院，最常遇到不可思議的靈異，不少頗具歷史的大型醫院就流傳著不少靈異故事，如半夜住院醫師值班遇到問人問路，回頭卻看不見任何身影，或是特定病床死亡率特別高，醫護人員會擺放掃把驅邪等，讓農曆7月增添更多神祕色彩。

北市某大教學醫院資深急診主任說，曾有年輕的住院醫師半夜值 班，走在院內走道中，耳朵清楚聽到一個年輕男子聲音問著「請問外科病房怎麼走。」這名醫師的頭連抬都沒抬，只簡單回了一句，「你就直直往前走，上樓就會看到了」，對方輕輕地說了句「謝謝」，這 名住院醫師正想抬頭說「不客氣」，卻發現整條走廊只有他一個人。

北部著名軍方所屬醫院急診室主任也描述，曾有護理師半夜巡房時，發現一名 70多歲的老人家，身旁站滿身穿軍服的男子，直挺挺的看著床上的病人，她嚇得再找同事前去巡查，但沒看見，隔天，老爺爺就走了。

除了毛骨悚然的靈異事件，但其中有不少溫馨詭異現象。北市一所大學附設醫院內科加護病房主任表示，自己曾經見過有1位80多歲癌末老伯伯，突然對護理師說，晚上看見40多年前過世的奶奶，並吵著要護理人員幫他錄影。

該位主任形容，這位老伯伯不僅聲音宏亮，精神還非常好，一點都不像癌末病患，還能神清楚地要給家族每個晚輩都發「手尾錢」，一字一句圓滿地跟家人道別，隔天晚上伯伯就安詳辭世。

不過也有護理人員為了讓心裡平靜，也有不少「小撇步」來趨吉避凶，尤其在急診室內，某些病床來去特別多，「死亡率 」特別高，值班人員就會在病床附近、底下放置一把掃把，代表掃除不乾淨的東西。

(中時新聞網)