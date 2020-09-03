美股全數上漲，台股3日開高走高，指數開在12.774.97點，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）等電子權值股領漲台股，帶動指數站回月線之上。

美國民間機構統計的就業數據顯示，8月市況雖擴張、但速度遠低於預期，這促使領漲族群輪動至防衛及價值型類股。

美國四大指數午盤過後走勢增強，在最後半小時拉升至2日最高峰，標準普爾500指數過去10個交易日有9日收高。

道瓊工業平均指數9月2日上漲1.59％（454.84點）、收29,100.50點，創2月20日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.98％（116.78點）、收12,056.44點，創歷史收盤新高。費城導體指數上漲2.84％（65.5點）、收2,370.18點，創歷史收盤新高

本土大型投顧指出，現階段盤面上電子與傳產併存投資機會，電子可以關注網通、電動車與Mini LED，傳產則可持續關注生技、航運、營建資產、原物料與綠能。

華為與蘋果相關電子供應鏈在經過適度修正之後，此時再去殺低已無意義，惟趁反彈可以順勢減碼。8月營收公布在即，亦可由業績亮麗者去尋求投資機會，短線操作首重資金效率與汰弱留強。

(工商 )