耳機音學製造商安普將掛牌上市！中信金(2891)旗下中信證券已向臺灣證券交易所遞件安普新(6743)申請上市。

安普新成立於1998年，資本額新臺幣10.48億元，從事有線及無線耳機產品之研發與製造，主要產品為電競耳機、音樂耳機及辦公室耳機，其中以電競耳機為最大宗，銷貨客戶多為國際知名耳機品牌大廠。除深耕電競耳機市場多年之外，安普新亦已跨足真無線藍芽耳機（True Wireless Stereo, TWS）領域，並持續開發智能降噪、3D應用與超低延遲及超低功耗之耳機產品，以期掌握未來商機。安普新企業總部及研發中心位於臺北市南港軟體工業園區，除在中國大陸東莞及昆山設有工廠外，2019年6月於越南新設之子公司已於2020年第一季完工，正式投入生產，可望成為集團最大的生產製造中心。安普新擁有先進數位化工廠，並具備高度自製能力及供應鏈垂直整合優勢，從產品設計、零件製造至生產代工，提供客戶一站式解決方案，加速新品上市時效性。

安普新2019年合併營收為新臺幣23.27億元，歸屬於母公司之稅後淨利為新臺幣1.05億元，每股稅後盈餘1.04元。隨著產品組合及客戶逐漸優化，2020年上半年營收達新臺幣13.37億元，歸屬於母公司之稅後淨利為新臺幣0.76億元，比去年同期成長183%，而7月營收再度創下新臺幣6.62億元佳績，連續三個月年增率達2倍以上，截至7月底累計營收已站上新臺幣20億元大關，繳出亮麗成績單。

(時報資訊)