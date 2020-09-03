華碩(2357)今日於Built for Brilliance線上發表會中推出首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，同時也是搭載OLED螢幕的全球最薄變形筆電-ZenBook Flip S(UX371)，以及眾多全新升級搭載第11代Intel Core處理器個人電腦系列產品，包含：ZenBook Flip 13筆電(UX363)；全球最輕薄搭載3:2長寬比、3.3K螢幕的筆電ZenBook S(UX393)；極致輕巧僅980g的14吋ZenBook 14 Ultralight(UX435EAL/EGL)筆電；以及全球最輕的14吋商用筆電ExpertBook B9(B9400)。

華碩共同執行長胡書賓於發表會中指出，今年華碩透過最新的螢幕、音訊、軟體及網路連線技術，再度為使用者帶來無與倫比的創新產品，進而提升用戶與裝置互動方式。

另外，發表會上亦推出多款個人電腦系列新品，例如全球最小搭載ScreenPad的14吋筆電ZenBook 14(UX435EA/EG)、全球最小搭載4K OLED螢幕的15吋筆電ZenBook Pro 15(UX535)亦同場亮相，以及多項可因應遠端工作的解決方案，都將透過華碩領先業界的尖端技術與應用，提供極致生產力與使用者體驗。

英特爾行動運算事業群副總裁Chris Walker表示，「華碩此次推出多款採用Intel Core處理器技術的筆電新品，以及雙方透過Athena計畫攜手打造，為創新體驗而生的首款Intel Evo平台設計驗證筆電-ZenBook Flip S。配備Intel Iris Xe繪圖晶片的全新第11代Intel Core處理器，將為這些輕薄筆記型電腦提供最佳效能，滿足使用者各種日常所需。

(時報資訊)