智慧型手機庫存逐漸去化，4G手機PA訂單回流，砷化鎵廠—宏捷科(8086)8月合併營收2.87億元，月增2.13%，再創105年1月以來新高，隨著4G及5G智慧型手機需求增溫，且WiFi 6新產品開始試產，宏捷科預估營運將重回成長軌道，正面看待第3季及第4季業績。

今年全球智慧型手機市場需求因新冠肺炎疫情、中印邊境衝突及華為新禁令等多項利空因素衝擊冷颼颼，原本是智慧型手機市場旺季的第3季也較往年低迷，不過經過市場版圖調整後，4G手機庫存去化後拉貨重新啟動，且蘋果及非蘋智慧型手機品牌廠5G新機將於下半年陸續上市，帶動手機PA需求增溫。

受惠於4G手機需求回溫，宏捷科8月合併營收攀高至2.87億元，月增2.13%，年增23.5%，創下105年1月以來新高，累計前8月合併營收為22.21億元，年成長86.82%。

宏捷科表示，7月因下游客戶少量調整出貨產品組合，導致7月營收月減1.3%，但在客戶轉單效應、庫存逐步去化下，8月拉貨已恢復正常，帶動8月營收再創55個月來新高。

由於蘋果新機拉貨啟動，且美國新冠肺炎疫情持續延燒，美系客戶產能不足，轉單效應逐月發酵，且印度市場逐漸重啟，ODM廠拉貨轉趨積極，而華為受到新禁令影響，華為以外的其它中國品牌廠推出4G及5G新手機，布局搶佔華為失去的市佔率，加上高階智慧型手機加速導入VCSEL，明年除了韓系客戶，另有中國品牌導入，讓宏捷科樂觀看待下半年營運。

在WiFi 6部分，目前宏捷科已開始試產新產品，預估第4季二廠上線後將開始量產。

目前宏捷科月產能約12000片，為因應客戶需求，公司擴建的第二廠區廠房已經完成無塵室建置，並進行設備安裝，預估年底月產能將達15000片，宏捷科表示，許多客戶及新產品正在等待二廠產能開出，預估明年第2季二廠第一階段產能就有機會填滿。

(時報資訊)