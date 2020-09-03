美國電動車大廠特斯拉（Tesla）遭外部大股東拋售股票以及多位分析師看壞股價，在兩大利空突襲下，該公司股價周三（2日）一度大跌近15%，後來跌幅收斂，收盤下跌5.8%，報447.37美元。

綜合外媒報導，根據FactSet的資料顯示，特斯拉最大的外部股東Baillie Gifford降低了持股，由6.32%降至不到5%，理由是特斯拉股價漲太多，對該公司的投資組合造成太大的影響。

不過，Baillie Gifford指出，他們仍相當看好特斯拉，未來多年仍會是其重要的股東，對特斯拉的未來感到樂觀。並表示如果特斯拉股價大幅下跌，仍非常樂意加碼股票。

此外，雖仍有相當多投資人看好特斯拉，但根據FactSet調查的36位分析師中，只有7人（約19%）對特斯拉股票評級為「買進」，一半的分析師評「持有」，11名分析師（約31%）評級「賣出」，代表有81%的分析師不建議繼續買進特斯拉。FactSet數據顯示，這些分析師給出的特斯拉目標價平均值為261.85美元。

特斯拉今年迄今股價翻漲五倍，與通用、福特等傳統車廠疫情期間股價表現淒慘形同強烈對比。該公司決定跟進蘋果分割股票，試圖讓股價更為親民，特斯拉31日開始採用股票分割後的新價進行交易。

(中時新聞網)