蔡政府鐵了心開放美豬、美牛進口，衛福部長陳時中2日首度鬆口，美豬規劃「全豬」開放，引爆輿論譁然，齊轟政府不顧人民死活。陳時中指出，美國養豬戶僅兩成使用萊克多巴胺，「比例、數字相對都低」。學者專家憂心，一旦全豬進口，勢必包括國人愛吃的內臟類，屆時暴露在瘦肉精風險下的機率將大為提高。

政策確定後，外界質疑含瘦肉精萊克多巴胺的美豬，到底是哪些部位進來？陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，美豬目前規劃開放全豬進口，他強調，國人食用豬肉約90萬公噸，自美進口1萬公噸，美國豬農使用萊克多巴胺的比例僅兩成，「數字很低」。

陳時中的發言遭網友圍剿，「部長除了講幹話還會做啥」、「我東西放進來，你們要吃自己先做功課」、「現在是希望民眾當個聰明的吃豬人嗎」、「會不會到時候連核食也一樣，標準沒問題，但民眾得保護自己」。

高雄榮總台南分院醫師蘇偉碩說，長期低劑量食用瘦肉精會對人體健康造成影響，甚至波及下一代，且歐盟也評估存在「不可接受」之風險。

學者專家憂心，含萊劑的美豬若全豬進口台灣，代表內臟也會進來，以國人愛食用大腸、豬肝、豬心等習慣，開放部位愈多，吃進萊克多巴胺的劑量就愈多，呼籲政府公布殘留量數據、計算攝食風險，提醒民眾注意。

(中時新聞網)