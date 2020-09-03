民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，引起軒然大波！然而，資深媒體人張雅琴日前直言，「你就讓它進來，不要買就好，有人拿刀槍逼你去買嗎？我直接講，我根本不會吃」。名嘴謝寒冰則諷刺，照張雅琴這種幼稚園邏輯，台灣舉凡槍枝賭博通通都可以開放了，因為不要買不要玩不就結了？

蔡英文日前強調，開放美豬美牛「這是一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定；也是一個能夠促進台美關係的決定」。對此，張雅琴在《年代晚報》指出，她在意的是台灣能得到什麼，若簽雙邊互惠協定非常棒，大不了進口，但不要吃就好了。至於衛福部長陳時中日前稱此舉可以交換到台灣的國際地位，張也表示，沒有國際地位就沒有言語權，說什麼都挨著打，「我覺得很好啊！就去換國際地位」。對於美豬牛開放進口，張認為「就讓它進來，不要買就好，有人拿刀槍逼你去買嗎？我直接講，我根本不會吃」。

對此，謝寒冰在直播中表示，張雅琴這番說法，他認為就是沒招、 見笑轉生氣。謝質疑，8年前民進黨反對的如火如荼，當時張雅琴怎麼不跟民進黨講不要買、不要吃就好，若當年認為反對有理，現在為什麼反對變無理？時空環境改變在哪？國際地位提升什麼？他說這就是找不到理由維護，只好東拉西扯、轉移焦點。謝砲轟，什麼叫不要買就好，那台灣接受開放賭場，不要賭就好；開放槍枝，不要買就好，「什麼邏輯」。

謝寒冰也在臉書批張雅琴這番說法是「幼稚園邏輯」。網友則回文表示「裝的很神勇、超嗆，其實就是在譁眾取寵」、「張雅琴一語雙關，自己都不吃的東西不就代表有問題？」、「毒牛，毒豬，不管吃不吃，就已經是毒留台灣了」、「掩耳盜鈴，駝鳥心態」、「膚淺幼稚加無知」。

(中時新聞網)