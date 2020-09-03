影帝黃秋生日前來台拍戲留下好印象，不諱言有長居台灣的想法，日前為搬家事宜返港，受訪時也頻讚台灣生活好，連宿疾都在台灣治好了，本月2日黃秋生迎接59歲生日，在社群分享了生日期許，竟將願望留給了台灣：「願我能將一生所學之技帶到臺灣」，感動不少台灣網友。

多次表示對台灣有絕佳印象的黃秋生，傳出有入籍台灣的想法，而昨天是他的59歲生日，他特地在推特po生日文，表示每年總有人問他生日願望是什麼，但他人生過得淡泊，總沒特別想擁有，無所求，但今年不同，他打破出道幾十年來的慣例，有了心願。

黃秋生推特po文。(翻攝自黃秋生推特)

黃秋生在59歲生日這天，po文表示今年心有所求，公開了生日願望：「願我能將一生所學之技帶到臺灣，教給下一代」，讓不少網友對於他的心意感動不已，特別是台灣網友，黃秋生還回應留言，說「包(子)店計畫中」。

事實上，黃秋生這回返港，就是覺得租金高昂的舊住處沒人住很浪費，因此為了之後著想搬了家，搬好的那天還特地po文表示「展開新生活」，也透露過之後安排要到台灣主持美食節目，也想在台開戲劇課跟開叉燒包店，被問到是否要移民台灣？他也大方給出回應，表示「準備中」，而文化部日前也已表示，歡迎影帝居留台灣。

(中時新聞網)