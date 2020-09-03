新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，進入醫院、市場、展演場所等8大場合務必戴口罩。戴口罩對一般人來說，是自我保護，但對聽損者來說，戴口罩會干擾聲音、唇形辨識，已經造成日常溝通的沉重負擔。明基集團虹韻助聽器加快導入Telecare聽力雲端照護系統，新增助聽器「口罩模式」，幫助聽損者可以順利交談。

虹韻發現，從新冠肺炎開始，常有輕度到中度聽損民眾來門市求助，表示比以往聽不清楚對方說話內容，溝通變得艱難。虹韻總經理王安表示，聽損者為維持社交距離，就常遇到「聽錯」或「沒聽到」等困境，戴上口罩溝通則是更大的挑戰，口罩遮住了嘴巴，限制了唇形辨識的視覺提示，也減弱聲音傳遞的清晰度，容易造成溝通障礙。

2020年最新聽力評論雜誌（Hearing Review）研究也顯示，戴上口罩會讓1,000 Hz之後的聲音開始減弱，讓語音的清晰度下降，在高頻語音訊號減弱超過6dB（分貝）。以中文來說，高頻語音通常都帶增加語音清晰度的功能，大多是聲母（像是 ㄓ, ㄘ, ㄒ 等），會造成「西瓜」聽成「絲瓜」、「米飯」聽成「禮拜」、「害怕」聽成「太胖」等，光是單字就已經會影響語言的理解，組成句子更會陷入雞同鴨講的溝通困境，像是「我要吃四塊西瓜」可能聽成「我要吃十塊絲瓜」，造成句子語意不同而會錯意的狀況。

世界衛生組織公布65歲以上聽損人口近三分之一，換算成台灣的聽損者已超過100萬人。虹韻為了要幫助聽損者脫離戴口罩溝通的困境，透過Telecare聽力雲端照護系統，讓配戴者可以自行調整助聽器模式，只要在手機APP中按下「口罩」按鈕，助聽器立即轉變模式，可增加助聽器音量，彌補被口罩破壞的語音線索、加強噪音抑制功能，並提高麥克風收音的方向性，利用高科技調校，讓助聽器配戴者在困難聆聽環境中，順利與人溝通交談。

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