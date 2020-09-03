2020年環太平洋軍演 參演海軍炸沉退役的兩棲貨運艦「達勒姆」號（USS Durham）

美方與盟國海軍在環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）接近8月31日結束的尾聲，炸沉了一艘退役軍艦。

據《任務與目標》（TASK & PURPOSE）和《商業內幕》（Business Insider）網報導，整體來看，炸沉軍艦和軍演都可以視為在對北京傳遞訊息。分析指出，北京在西太平洋斷然的主張已升高和鄰國間的緊張。

由於新冠肺炎疫情影響，這世上最大的海上軍演今年規模雖然縮小，但並不意味美國和盟友會略過所有的關鍵演習。而今年環太平洋軍演的壓軸之一，就是參演海軍8月30日炸沉退役的查爾斯頓級（Charleston class）兩棲貨運艦「達勒姆」號（USS Durham）。它是在1969年5月服役，以北卡羅來納州達勒姆為名，曾參與波斯灣戰爭，最後在1994年2月退役。

「戰區」（The War Zone）網指出，從影片中看來，先後有3枚反艦巡弋飛彈擊中艦身，而它們很可能是AGM-84魚叉（Harpoon）反艦飛彈。環太平洋軍演第1特遣隊（Task Force One）指揮官澳洲皇家海軍海伊（ Phillipa Hay ）指出，雖然模擬是演訓的關鍵，但沒有比實彈訓練更好的了。

「沉船演習是測試我們武器和武器系統最實際的方式，」他說，「這證明我們身為聯合部隊，有能力打高端戰爭。」這次有10國參加了8月17－31日舉行的環太平洋軍演，共有22艘水面艦和1艘潛艇，還有約5,300名人員在夏威夷周邊海域進行演練。

(中時新聞網)