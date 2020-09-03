日本政府正在研擬和考慮為全體國民提供免費的新冠肺炎疫苗，以降低死亡和重症患者人數。

據知情人士向每日新聞透露，政府希望儘快地讓民眾接受疫苗接種疫苗，因為該疾病具極高的傳染性。首相安倍晉三曾於上周指出，希望在明年上半為全體國民提供疫苗。然目前消息指出，政府可能為民眾免費提供疫苗。

依照目前計畫，政府優先考量的人員為：醫療人員、老年人，以及潛在面臨疾病的民眾。而市政府單位將負責提供疫苗。

目前疫苗開發在許多國家如火如荼地進行。許多試驗報告的數據並沒有顯示，不同年齡或健康狀況的民眾會影響到疫苗的有效性或副作用，日本政府一些官員也反對對不同的民眾加諸不同的財政負擔。

日本政府考慮透過本財年的儲備基金預算，來支援疫苗購買。衛生部表示，政府正考慮建立一必要系統來管理疫苗。關於財務上的支援將視政府討論和疫苗的性質而決定。

日本政府也將決定如何補償疫苗開發廠商的開發成本，如果在提供給民眾之前，出現疫苗的有效性和安全性問題。

(時報資訊)