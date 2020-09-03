美國聯準會（Fed）周三發布各分行轄區經濟調查「褐皮書」，報告中指出美國經濟擴張在8月放緩，部分暫時性的裁減人力做法變成了永久性的裁員。

聯準會在褐皮書中指出，美國經濟在8月持續擴張，但在對新冠肺炎疫情的不安情緒持續籠罩下，許多地方都出現成長放緩的情況。受新冠肺炎疫情影響，持續的不確定性與動盪，及其對消費者與企業活動造成的負面影響，是全美各地迴響的問題。

克利夫蘭聯儲銀行總裁Loretta Mester周三在一場演說中即提到，美國5、6月經濟活動的改善，在過去這兩月已經放緩。她與其他聯準會高層都促請國會為經濟提供更多援助。

褐皮書中亦指出，美國多數地方的製造業再度成長，在住房、新車與卡車方面的消費者支出也是亮點。惟企業與消費者的總支出仍然遠低於新冠危機前的水準。能源業與農業受到低價的衝擊尤大，且立即改善的前景渺茫。

報告指出，由於需求低迷不振，一些公司也將臨時性的無薪假措施改為永久性的裁員。上周即有一連串航空公司、飯店旅館與學校宣布將擴大裁員，以緩解營收暴減的影響。

即使有公司想要招聘，在尋找必要勞動力上仍持續遭遇困難，這個問題因兒童日間照顧，以及因新學年與失業給付的不確定性而更為加劇。

聯準會的褐皮書進一步證明，在經歷各州解封之初的爆炸式增長後，擺脫疫情衝擊的經濟復甦在進入夏末之際已經放緩。聯邦失業津貼與其他政府福利措施在7月底終止，似乎也抑制了復甦力道。分析師表示，若無聯邦政府的援助，這些裁員可能給經濟造成長久的傷痕。由於民主與共和兩黨的協商仍深陷僵局，新一輪聯邦紓困振興方案仍然難產。

(時報資訊)