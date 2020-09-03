精液顏色可看出健康狀況，泌尿科醫師邱鴻傑在節目上分享，精液帶血與射精通道息息相關，多數是良性疾病，僅2%可能是癌症，而精液的顏色、氣味可能受吃的食物影響，而使顏色偏黃，但若顏色為濃黃、深黃色，且射精會痛，就要特別注意了。

邱鴻傑在Youtube頻道「健康多1點」上分享，門診常有病患氣急敗壞的走進來，表示自己的精液帶有血絲，甚至出現鐵鏽色、咖啡色的精液，其實這樣多是良性的疾病造成，但仍有2％的可能是癌症方面的問題。

邱鴻傑指出，精液帶血與射精通道息息相關，當精液從射精管進入攝護腺、前列腺再到尿道口，通道任一處出狀況，都可能導致血精發生。舉例來說，攝護腺血管擴張、發炎，或是尿道和膀胱發炎、長息肉或菜花，都是有可能使精液充滿血絲。

邱鴻傑表示，一般來說，血精原因如果不是感染、癌症，通常都會自己好起來，若長時間有血精，且還伴隨著血尿問題的話，可能就需要安排更精密的檢查，抓出原因。

邱鴻傑也說，會影響到精液的顏色的食物很多，如果吃到帶有色素的食物，就有可能讓精液變色，且若吃大蒜、洋蔥和蘆筍等食物，還有可能影響精液的味道，因此若是受這類原因影響使精液偏黃，或禁慾較久而呈現淡黃色，其實都算是正常的。

邱鴻傑強調，但若顏色偏深黃色，且射精伴隨疼痛的感覺，代表泌尿系統、射精通道可能有感染方面問題，必須要及早就醫，甚至造成不孕的可能。

(中時新聞網)