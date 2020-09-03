南韓女星具惠善，近日重回舊東家「MIMI娛樂」的懷抱後，成功甩掉14kg重回美貌巔峰並積極尋求復出，不但接下富川國際動漫節的評委，還推出全新鋼琴專輯，接受採訪時更透露「離婚沒什麼」，減肥原因正式曝光。

具會善出道時以甜美臉蛋、清新氣質深受粉絲的喜愛，陸續接下《王與我》、《花樣男子》、《絕對達令》等戲皆大受好評，奠定她在演藝圈中的地位。2015年因拍攝電視劇《吸血鬼醫生》時與劇中男星安宰賢陷入熱戀後，隔年便傳出結婚消息，兩人散發出來的甜蜜氛圍羨煞旁人。

但這段婚姻只維持短短3年便宣布破局，兩人不僅隔空互揭瘡疤上演真實版「分手擂台」，具惠善還將「房事」一併公開，瘋狂的行徑讓人瞠目結舌，直到今年7月兩人才透過法庭正式完成離婚手續恢復單身。

具惠善揮別舊愛後，積極復出尋求曝光，這兩日她也為了新推出的鋼琴專輯《呼吸3》接受媒體的專訪，但被問到離婚的心境，她竟表示「離婚其實沒有什麼大不了，以後還有很多事情想做，非常享受現在的我」，之後將往前看不會再提任何離婚有關的事情；另外她也透露決心減掉14kg，是因為體重增加後膝蓋也開始腫脹、疼痛，於是為了健康開始控制飲食，先從每餐的量減去一半，一週後再減去原本的1/4，漸漸的成了習慣也就吃不多了。而目前的她已逐漸恢復正常軌道，希望明年也有新的戲劇作品推出重回戲劇圈的大家庭。

在 Instagram 查看這則貼文 쿠（@kookoo900）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 8:34 張貼

(中時新聞網)