「微風女神」郭源元擁有個性派臉蛋、高挑纖細的身材，2018年曾發行首本寫真《源元不可能這麼可愛》。近日，她為微風廣場週年慶拍攝封面照，除了化上魅惑貓眼妝，身穿黑色大深V洋裝大秀出胸前風光，展現十足的女神魅力。

照片中，郭源元站在一堆紅色氣球前面，放下一頭烏黑亮麗的長髮，化著黑色全框式煙燻貓眼妝，身穿黑色無袖洋裝，正面開深V到肚臍，隱約露出邪惡的雙峰弧度，側身還有一排鏤空綁帶，若隱若現透出肌膚。

郭源元為微風廣場拍攝時尚大片。（圖／微風提供）

郭源元轉發該系列時尚美照到IG限時動態，表示「大愛本期封面」，也神祕兮兮地說：「下個月即將公布最新代言」提示與眼睛有關，請粉絲期待。

事實上，這已經不是郭源元首次大尺度入鏡，她7月底曾在社群平台PO出一系列時尚穿搭照，只見身穿豹紋外套以及黑色緊身褲，裏面居然沒有穿內衣，僅用膚色膠帶貼出重要部位避免走光，渾圓北半球可說是一覽無遺，對此她則表示：「從鼻樑到前額那種腦門漲漲的感覺，除了用眼過度，看見讓自己臉紅心跳的人時也能感受到」。

郭源元辣曬性感時尚穿搭照。（圖／yuankuoyuan IG）

(中時新聞網)