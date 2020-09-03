張男疑騎車自撞電線桿連人帶車跌入水溝，目前昏迷不醒。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

張男疑騎車自撞電線桿連人帶車跌入水溝，車頭嚴重損毀。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市張姓男子今天凌晨騎乘機車，行經后里區九甲路時，撞上路邊電線桿後，連人帶車摔落路邊水溝，他臉朝下趴在水溝裡不醒人事，消防人員到場後在緊急在溝中CPR後送醫，目前昏迷指數3，加護病房觀察中。后里交通小隊表示，張男沒有酒精反應，交通事故原因待調查中。

20歲張姓男今天凌晨30分左右，騎乘普通重機車行經后里區九甲路時，不知何故撞上路邊電線桿後，連人帶車摔落路邊水溝，安全帽拋飛在路邊，張男面朝下整個人昏趴在水溝中，員警到場後趕緊將他側翻等待消防人員救援。

后里消防分隊人員抵達後，立刻在水溝中進行CPR搶救後，隨即移至路邊處置後送豐原醫院救治。院方指出，傷者昏迷指數3分，仍在加護病房觀察中。

由於該路段有一過小過彎，且現場無煞車痕跡，該機車車頭嚴重損毀，究竟是因車速或其他原因致自撞電線桿，后里交通小隊長陳吉源指出，張男沒有酒精反應，肇事原因待調查釐清中。

(中時 )