一名30歲女子小珍（化名），18歲時進入酒店工作，曾被一名客人以每月10萬元包養，沒想到離職後，卻是惡夢的開始，遭該恩客死纏跟蹤長達4年，逼吐還當初花在她身上的錢，甚至揚言要把她的女兒帶走。小珍心生畏懼，4年前曾到警局求助，卻得到「出事再來報案」的回應。

據《自由時報》報導，小珍表示，跟蹤她的男子，以前在她身上花很多錢，也曾重金包養她1、2年，即使後來沒有包養，還是會到酒店捧場買全場，沒想到辭掉酒店工作後，該男子就不斷騷擾她，得知她離婚後更加離譜，常在附近徘徊，還對她說要叫傳播妹、上床費多少等，不斷對她行為與言詞騷擾。

小珍表示，該男子最後揚言若得不到，就要毀了她，還逼她簽本票，吐還過去花在她身上的錢，還說，如果沒把女兒照顧好，就要把女兒帶走。她說，4年前曾到警局求助，卻得到「出事再來報案」的回應。

對此，警方則回應，警局沒有小珍4年前的報案紀錄，但會主動去了解他們的情況，另外家暴、騷擾問題較為主觀，會尊重小珍是否要聲請保護令。依家暴法50條，警方在得知有家暴情形時，應該在24小時內通報社會局家暴防治中心，家暴官可以視情況決定是否向法院聲請保護令，而2016年修法後，只要雙方曾有過親密關係就能受到家暴法的保護。

(中時新聞網)