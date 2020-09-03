反美豬！藍9/6連署「食安公投」 馬最新回應

美豬爭議持續延燒，前總統馬英九今（3）日受訪時表示，蔡總統在這議題上，應該鄭重向國民道歉，就算有崇高目標，也要採取民主的程序，跟民眾、豬農、立法院溝通。

馬英九2009年曾在總統府官方YouTube影片中提到，過去在美國念書時，每個禮拜都吃豬腳，遭質疑立場前後矛盾。對此，馬英九說，那時候還沒有瘦肉精問題，40多年前的事，「拿這個來打我莫名其妙」。

蔡英文表示，過去美豬開放問題只做一半，現在只是把剩下的一半做完。「我們完全沒有考慮美豬」，馬英九說，在那個時候的政策，2012年3月提出DPP安全容許值、牛豬分離、強制標示，並排除內臟，把萊克多巴胺可能的傷害降到最小。

馬英九受訪時，一名男子衝出大吼鬧場遭架離（紅圈處），採訪一度中斷。（圖／中時新聞網直播畫面）

馬英九接受媒體採訪時，一旁突然衝出一名男子大吼，讓馬英九也忍不住往那男子的方向看去，受訪一度中斷。最後疑因擔心生出事端，隨行人員趕緊帶著馬英九上車離開，也讓在場的記者傻眼表示「不是說一個一個回嗎？」

另外，對於新版護照，馬英九直言，很重要的一點，「到底有沒有必要這樣幹」，現行護照引起的誤解個案非常少，因為已經把「台灣」放在封面上，認為這樣的改變不是非常必要。

(中時新聞網)