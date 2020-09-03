Jimmy Butler wins Game 2 at the line after a last second foul. WOW. pic.twitter.com/4LfyRqCL3T — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020

比賽都已結束槍響，裁判卻吹出整場比賽最具爭議的防守犯規，讓吉米巴特勒在「0.0秒」狀態穩穩罰進兩分，幫助熱火116比114力挫東區龍頭公鹿，在東區準決賽搶得2勝0敗領先，公鹿假如接下來5日登場的G3再不振作，恐怕難逃淘汰命運。

儘管主控布雷索宣告傷癒復出，公鹿上半場卻打很艱辛，特別是阿提托康波、米德頓兩大主力，竟在次節先後吞個人第3犯，也讓熱火靠著卓拉吉奇上半場17分貢獻，打完上半場，取得66比60領先，公鹿上半場以布雷索14分最高。

雙方打到第3節，公鹿替補後衛柯佛刻意針對三分出手的伊戈達拉「埋地雷」，造成伊戈達拉右腳踝扭傷退場，柯佛被吹一級惡意犯規命運，也讓公鹿追分氣勢受阻，甚至打到最後5分06秒，米德頓被吹個人第5犯，只能提前退場休息。

打到最後54.5秒，熱火6分領先，公鹿接著連進兩球追到只差2分，吉米巴特勒最後7.7秒兩罰中1，米德頓最後4.3秒獲取3罰機會，他也穩穩3罰俱中追平，阿提托康波卻在槍響同時被吹防守犯規，讓吉米巴特勒兩罰俱中帶走勝利。

熱火全隊7人得分上雙，展現進攻平均面，卓拉吉奇攻下全隊最高23分，希洛也拿17分，克勞德16分，阿德巴約15分，吉米巴特勒與鄧肯羅賓生各有13分；阿提托康波貢獻29分、14籃板，卻因他的防守犯規，讓公鹿賠上輸球結果。

(中時 )