「普查做得好，政策制定沒煩惱！」為辦理行政院每10年1次的全國性人口及住宅普查，「台北市松山區人口及住宅普查所」正式成立。普查所主任由區長薛秋火擔任，北市主計處專委黃素蓉、北市民政局專委蔡明儒到場見證，薛秋火率里鄰長、宮廟代表及幹部舉行揭牌儀式，宣告松山區普查作業正式展開。

薛秋火指出，透過人口普查，市府可以掌握整個北市常住人口和活動人口的差異性，對應制定所需提供的公共建設及服務量能，所以人口普查結果與市民福祉息息相關，請市民配合普查作業。

薛秋火表示，普查方式有「網路填報」、「派員面訪」等多元管道，普查實施期間為11月1日至11月30日，松山區計65個普查區，預估受訪查7873戶、8423宅。因應都會生活型態及新冠肺炎疫情影響，鼓勵市民朋友優先以網路方式填報普查表，以網路填報普查表還可參加行政院主計總處百萬抽獎活動，最高獎項為10萬元商品禮券。

薛秋火說，普查員是由區公所遴派至市民家中訪問，為減少民眾疑慮，民眾可致電165反詐騙專線確認，另在區公所、市府主計處及行政院主計總處網站上也會公布普查員身分，同時普查員會堅守「3不＋2會」訪查原則，所謂「3不」指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺；「2會」指普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞送致受訪戶函，請受訪市民朋友安心配合普查，並提供詳實資料，供政府統計後作為制定政策參據。

(中時 )