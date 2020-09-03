9月3日為我國軍人節，國民黨立委許淑華特地在其社群網路放上一張敬禮的照片，感謝國軍為台灣的付出。照片一PO出，上萬網友按讚，更有網友稱讚許淑華的敬禮動作姿勢標準。

今天是九三軍人節，許淑華特地在臉書上方上一張敬禮的自拍照，並留言表示，「軍人節快樂，有你們，真好！謝謝所有堅守崗位的國軍英雄及軍眷們」！底下網友也熱情回應，「敬禮姿勢標準，政戰學校的訓練紮實，讚！」、「各軍種弟兄姐妹們、包括後備軍人弟兄姐妹，93軍人節快樂」、「委員早安！美麗的一天！加油加油加油」、「看到委員就消除台近期不安不和諧氣氛」、「難得，還有人記得軍人節，謝謝」！

許淑華臉書。（許淑華臉書）

除了許淑華外，總統蔡英文也在臉書感謝國軍為國家的付出和貢獻。蔡英文表示，「九三軍人節，讓我們向守護國家的國軍英雄致敬」！優秀的國軍，需要有國人的全力支持。她「再一次代表全體國人，向所有國軍弟兄姊妹致上最高的敬意和感謝。明天的軍人節，也請大家一起向國軍致敬，一起為國軍加油吧」！

據《維基百科》報導，軍人節的由來是中華民國政府感念國軍在抗日戰爭的貢獻，並要統一軍種慶祝，故以抗日戰爭勝利紀念日9月3日作為中華民國的軍人節。

(中時新聞網)