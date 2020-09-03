今年因疫情影響，「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」比賽首次改為線上開賽，歷經兩個月的激烈競爭，88位專家教授的專業評審，結果終於出爐。兩大首獎分別由秘魯羅馬天主教大學（Pontifical Catholic University of Peru）和秘魯利馬大學（University of Lima）奪得！TEAM20建築與規劃新人獎組委會主席吳光庭在揭開得獎名單時，也表示出乎意料之外。

由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、天津大學建築學院、華南理工大學建築學院、成功大學建築學系、台灣都市計畫學會、南京大學台灣校友會、皇延創新股份有限公司等七大單位主辦，樺晟集團、圓剛科技、大同鋁業股份有限公司與老虎牙子贊助的「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」，今年排除萬難在線上開賽，除了過往既有的兩岸三地建築系學生參賽以外，也邀請東南亞及歐美地區的建築學院加入這次建築界盛事，參賽作品多達183件，甚至有來自西班牙、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉的參賽者!主辦單位也找來不同國家、不同領域的專家學者擔任評審，讓今年比賽更具國際代表性!此外，為了讓青年建築新人作品被更多人看到，主辦單位還加頒人氣獎，讓網友一起票選心目中最喜歡的作品。

城鄉規劃組的首獎由秘魯羅馬天主教大學（Pontifical Catholic University of Peru）的Rosa de Fatima Constanza Garcia Sobrevilla奪得，天津大學張姝銘與朱文淵、成功大學李承霈同學則分別奪得TEAM20獎。至於建築設計組的首獎得主為來自秘魯利馬大學（University of Lima）的Christian Verde與Carlo Gonzales，TEAM20獎的得主則為成功大學林昶宇與哈爾濱工業大學的馮晶、陶啟陽、葉常青、李佳怡、陳國晉、劉艷超、姜冰川、王昊淼、沈一帆、孫宇、張宇明、張楷、周徐意和吳棕漢。

值得一提的是城鄉規劃組的首獎作品，以秘魯亞馬遜河的主要城市Iquitos為主角，在環境中融入兒童喜愛的遊戲場景與設施，充分利用在亞馬遜河邊可學習與活動的空間，從在地特色解決在地問題的設計理念，備受評審們青睞。

此外，成功大學的李承霈與林昶宇同學，則是從眾多國外競爭者中脫穎而出的台灣畢業生，勇奪城鄉規劃組TEAM20獎的李承霈同學，從台灣傳統的菜市場出發，新舊之間的衝突所激發出的空間創意，一致獲得評審好評！而獲得建築設計組TEAM20獎的林昶宇同學，則是用潮汐概念來做設計，新穎的巧思，讓評審十分驚艷。

而擔任頒獎人之一的台灣智慧城市發展協會理事長林建元教授，更在典禮中表示，建築相關科系的畢業生出社會後就是不斷的競圖比賽，畢業只是起點，期許畢業生們要更勇敢面對挑戰、大步向前，且秉持謙虛態度持續學習。

由於今年因疫情影響，「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」比賽不得不改為線上競圖，TEAM20建築與規劃新人獎組委會執行長魏孝秦開心的表示，沒想到因此挖掘出更多不同地區青年建築學子的創意，對建築與規劃界來說可謂是一大收穫，未來的比賽不排除以線上加線下的方式共同舉辦，讓TEAM20秉持的1+1>2的宗旨更為落實。

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