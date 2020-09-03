政府日前宣布明年元旦起，將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，如今「昨非今是」，仍引起諸多質疑聲浪。國民黨立委葉毓蘭日前在臉書發文表示，「含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，吃多了可能對心血管和生殖系統，造成危害。綠委何志偉聽聞回應，他認為林書豪吃了這麼多美豬，不也身材高大？而名嘴謝寒冰則向何志偉喊話：「你看過」？

葉毓蘭上月31日於臉書發文指出，含有萊克多巴胺（瘦肉精）大多會殘留在牛豬的肌肉組織和內臟中，就算經過烹煮，還是有可能累積在人體內，吃多了可能對心血管和生殖系統，造成危害，並呼籲「年輕男性要少吃，否則生殖器會變小」。

謝寒冰回擊何志偉的「林書豪高大說」，引發網友讚聲。（圖／翻攝自謝寒冰臉書）

何志偉聽聞回應說道，「食品安全的專業上面都會有所謂的容忍值，這個容忍值適用在歐盟，適用在中國、日本及美國人，你看林書豪，我們自己亞洲人吧！還有他們的這些球員啊，個個人高馬壯的，他們有少吃過嗎」？

何志偉這番言論，讓名嘴謝寒冰忍不住在臉書發表看法，他說道「姑且先不論美國不過開放21年，志偉兄，你是怎麼知道林書豪那話兒有多大」？不少網友看完後，紛紛留言讚聲「人高馬大不見得鳥大，人不高馬不大也不見得鳥小」、「突破盲腸了」、「何志偉何苦為難林書豪」、「人高馬大跟那支大，小有關？意思人矮都…？」

(中時新聞網)