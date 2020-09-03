我國2日推出護照新封面，不僅在國內引起熱烈討論，也吸引外媒關注。據英國廣播公司（BBC）報導，這次護照封面更動，讓「台灣」的英文Taiwan字體變得更大，而中華民國的英文「Republic of China」則縮水了。

報導指出，執政當局表示，此舉是為了避免國籍與中國大陸混淆，並加強台灣識別度，而將正式國名「中華民國」的英文「Republic of China」縮小並至於國徽外環，同時將台灣的英文字體「Taiwan」放大，加強識別度。

外交部長吳釗燮在公布護照新封面記者會上表示，自從今年1月新冠疫情爆發，許多國家對於入境審查更嚴格，為了避免持有我國護照者被誤認為來自大陸，引響旅外權益，因此搜集各界建議和各國慣例，提出新版護照封面方案。

報導也指出，雖然國際上普遍讚揚台灣應對新冠疫情的公衛危機，但其仍非世界衛生組織（WHO）內的成員。大陸自2016年起，阻止我國參與任何WHO會議。另外，大陸外交部發言人華春盈也表示，此舉並不會改變「台灣是中國不可分割的一部分」這一事實。

台灣外交部表示，新版護照預計於明年1月發行，並且會告知國際航空運輸協會（International Air Transport Association）、各國政府、機場港口海關、移民局等相關機關與航空公司。

(中時新聞網)