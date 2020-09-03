臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「中國國民黨 KMT」）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。國民黨中央與立院黨團雖多次召開記者會，不少藍營支持者仍大感不滿，認為行動不夠強硬且對執政長制衡有限，甚至在國民黨臉書貼文下留言：「請問國民黨的其他人在做什麼？」並痛批國民黨「真的是爛到3+1好」。

國民黨官方粉絲專頁「中國國民黨 KMT」昨日（2）發文《豬肉產地標示非萬靈丹，攙偽製品防不勝防》，痛批政府「沒有風險控管 只會把責任推給消費者」，認為蔡政府開放瘦肉精美豬後，面對許多健康疑慮都只用「要求業者標示產地」回應，等於是要把健康風險轉嫁給消費者，完全沒有執政者的擔當；痛批政府「產地標示無法分辨瘦肉精含量 消費者怎麼選擇不吃？」認為就算加強產地標示，也根本沒辦法杜絕國人吃到瘦肉精美豬，因台灣本來就有進口未含瘦肉精的美國豬，未來統一標示產地來自美國，消費者無法判斷有無含瘦肉精？更何況再製加工品，根本無法清楚標示及查驗。

此外，國民黨也痛批政府「稽查量能不足 政府具體作為在哪裡？」認為不管衛福部如何自稱自讚，事實上稽查技術就是存在極限，若廠商或店家標示肉品產地不實，政府採驗、稽查人力恐不足；同時，能否驗出確實的產地肉品或摻雜比例也令人憂心；以上若無法做到，又要如何防範廠商或店家虛偽不實的產地標示？

文章一出，獲得超過1000個讚、300餘則留言與數十次分享。有網友留言：「請問國民黨的其他人在做什麼？國都要被賣了，出事成這樣，鬧成這樣，還要安靜當剎車皮？出來說話的就只有這幾位，別跟我說 你們其他人還在串連策劃？你Kmt真的是爛到3+1好。」其他網友也紛紛回應：「國民黨這種戰力，要不要乾脆解散算了？」「記得以前民進黨要開放核食的時候，洪秀柱至少有帶人上街頭，後來也成功擋住了，現在呢？」「全省魯肉飯危矣」、「太軟弱的在野黨去問小英如何擋下美豬？」

(中時新聞網)