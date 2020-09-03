研究顯示，類固醇藥物「氫化可體松」（hydrocortisone）能有效降低重症患者20%的死亡率。

新冠肺炎治療又有重大突破，新研究顯示，一種稱為「氫化可體松」（hydrocortisone）的類固醇藥物能有效降低重症患者20%的死亡率，而且這種藥物相當便宜，最低只要5英鎊，不到200塊台幣。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、天空新聞網（Sky News）報導，一項由世界衛生組織（World Health Organisation，WHO）統籌、英國國家衛生研究院（National Institute for Health Research）進行數據分析的研究顯示，氫化可體松能夠有效降低重症新冠患者20%的死亡率。

這項研究自今年2月至6月進行，招募全球12個國家、共1,703位重症新冠患者參與，整個計畫共分成7個實驗，總共針對3種不同的皮質類固醇（corticosteroids）藥物進行觀察，了解患者使用後28天的狀況，這3種類固醇藥物包含氫化可體松、「地塞米松」（Dexamethasone，DXMS）、以及「甲基培尼皮質醇」（Methylprednisolone），研究結果於2日刊登在《美國醫學會期刊》（Journal of the American Medical Association）。

研究顯示，重症患者連續使用氫化可體松7天，復原機率比未使用類固醇藥物治療的患者高出93%，而且這種藥物相當便宜，最低只要5英鎊（約新台幣195元）。

除此之外，地塞米松、甲基培尼皮質醇等另外2種類固醇藥物的實驗也出現類似效果，不過由於參與甲基培尼皮質醇實驗的患者數量過少，以至於研究人員無法確定它的效果。

實驗結果顯示，這些類固醇藥物能夠減少需要輸氧的重症患者肺部發炎狀況，特別是在那些不需要藥物支撐血壓的患者身上效果更好，而且不分年紀與性別，都有一樣的效果，不過在輕症患者身上的效果不佳。

參與該計畫的英國布里斯托大學（University of Bristol）醫學統計與流行病學教授史特恩（Jonathan Sterne）表示，「類固醇是一種非常便宜、而且容易取得的藥物，我們的研究證實，它可以有效降低新冠重症患者的死亡率。」

氫化可體松是第2個被證實能夠有效降低新冠死亡率的藥物，今年6月，牛津大學的研究也證實，地塞米松能夠大幅度降低重症新冠患者的死亡風險。

(中時新聞網)