就在2020美國網球公開賽開打前一周，西班牙女網選手納瓦洛以健康理由退賽，昨天她透過推特透露，自己罹患了簡稱淋巴癌的何杰金氏淋巴瘤，接下來6個月要好好接受治療。

現年31歲的納瓦洛，過去世界排名最高來到第6名，目前居世界第71名，昨天她才坦言自己的健康是亮了什麼樣的紅燈，醫生診斷她是早期淋巴癌，有個小但可治療的淋巴瘤，要進行6個月的治療，她透過影片表示：「我沒事、心情也很平靜，準備迎接隨後的挑戰，大家再會囉！」

「是時候面對困難的現況，總該接受這個消息並往前進，相信醫生給我的建議，以正面態度面對困境。」納瓦洛這麼寫道，她並說：「耐心和自信帶著我經歷職業網球生涯，現在我要對抗的對手不好對付，我需要展現最好的一面來應付它。」

幾位網球選手獲悉納瓦洛的消息，紛紛為她送上祝福，現任世界球王喬柯維奇表示：「卡拉（納瓦洛）妳是個鬥士，我深信妳會順利度過這一切，抱持樂觀、早日回到球場。」前世界球后克萊絲特絲鼓勵道：「嗨，卡拉，為妳送上力量與勇氣來打這場仗，祝福妳也獻上許多正能量給妳。」

納瓦洛擅長單手反拍，職業生涯在2014年、2016年贏過2座WTA巡迴賽冠軍，2016年2月世界排名曾爬到生涯最佳的第6名，七度在四大滿貫賽打進8強。

(中時 )