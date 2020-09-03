印度封殺中國App 恒指開低93點 10:052020/09/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度日前再度封殺超過一百款中國App，導致港股今早開低。恒指開低93點或0.37％，報25,026點；國企指數開低43點，報9,957點。 個股方面，騰訊開高0.2％，報546港元。 阿里巴巴則開低1.2％，報287.8港元。 小米則開低1％，報25.45港元 友邦開高0.6％，報80.5港元 (工商 ) #港元 #封殺 #中國 #App #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四大超商集點 跨入數位時代 04:102020/09/01 產業．科技 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 6年前爆嫖變性人傳收入慘 黃海波同框黃磊「網催復出」 12:262020/09/01 娛樂 百勝中國IPO 估值上看2000億港元 04:102020/09/01 產業財經 《國際產業》傳抖音已選出美國業務買主 最快今日公布 11:082020/09/01 財經 滬指半日微升1點 深成指升30點 13:072020/09/01 財經 納瓦羅：美將瞄準更多中國APP進行管制 12:412020/09/01 財經 滬指收漲14點 收復3,400關口 15:462020/09/01 財經 川普欲禁中國留學生 國務卿：還有更多措施 10:532020/09/01 國際 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 空軍來襲 特斯拉股票遭大股東拋售 盤中暴跌近15％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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