印度日前再度封殺超過一百款中國App，導致港股今早開低。恒指開低93點或0.37％，報25,026點；國企指數開低43點，報9,957點。

個股方面，騰訊開高0.2％，報546港元。

阿里巴巴則開低1.2％，報287.8港元。

小米則開低1％，報25.45港元

友邦開高0.6％，報80.5港元

(工商 )