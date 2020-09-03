周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，扭轉早盤的跌勢，因中國購買美國玉米，加上黃豆油飆漲的支撐；小麥期貨在攀升至五個月高價後因獲利了結而回落，玉米價格在中國引起了糧食食安問題而上揚。

分析師指出，美國中西部部分地區天氣持續乾燥，支撐豆價上漲，降雨匱乏可能傷害大豆單產潛力，另外中國採購美國大豆，據美國貿易商表示，中國國有公司購進至少八條船美國大豆至少48萬噸，船期為12月到1月。

據美國農業部發佈的最新油脂報告顯示，7月份美國大豆壓榨量為1.845億蒲式耳，創下歷史同期最高紀錄。不過豆油庫存降至18億磅，低於上月的19億磅。

終場9月玉米收漲0.25美分，報349.75美分，9月大豆漲7.5美分，報962.5美分，9月小麥跌8美分，報547.75美分，9月黃豆油漲0.55美分，報33.67美分，9月黃豆粉跌0.5美元，報302.3美元。(商品行情網)

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