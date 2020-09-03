新冠肺炎的不確定性打擊信心，傷害國內外的商業活動，日本八月服務業部門出現近四個月最糟的下跌。

日本Jibun銀行的服務業採購經理人指數(PMI)終值經季節調整在八月為45.0，較前一個月的45.4更低。

許多日本政府官員寄望國內的支出上揚，能協助日本經濟拉出衰退的泥沼，此數據消息將使其再度失望。

IHS Markit經濟主管哈克(Harker)表示，新冠肺炎持續在八月影響日本服務業，消費者脆弱的需求，止住先前恢復成長的動能。自五月以來首見服務業的產出下跌速度快於製造業，顯示服務部門受到新冠疫情更加持續性的影響。

指數終值符合初值預估，也惡化到四月以來新低，企業回報指出，缺少消費者和商業活動限制的負面影響出現。

調查亦顯示服務業的就業情形非常低迷，為降低人力負擔，許多公司跟前一個月一樣，回報有刪減工作。

包括製造業和服務業的綜合PMI在八月變動不大，來到45.2，稍高於前一個月的44.9。

(時報資訊)