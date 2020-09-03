周三東京天然橡膠期貨連9揚，市場持續受中國8月中國製造業復甦消息提振，且泰國橡膠價格保證計畫，加上日圓走軟，亦支撐買盤持續回補；不過，分析師表示，近日東京期膠漲幅略顯過熱，且經濟不確性因素存在，期膠市場有可能從七個月高點回落整理；TOCOM-指標12月期貨漲逾4%，報每公斤213.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌近1.5%，報每公斤204美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.08%，收於每噸12830元人民幣。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲近2.8%，報每公斤64.65泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.5%，報現貨價每公斤145.05美分。

據瞭解，8月份泰國天然橡膠出口量較上個月增加，並較去年同期減少，主因為8月初泰國遭遇颱風天氣，原料產出受限，直到下旬天氣才稍有好轉，原料供應較預期偏緊，加上部分船貨推遲，且因7月原料收購價格下跌，美金膠價有所回落，亦刺激部分套利盤補貨。(商品行情網)

(時報資訊)