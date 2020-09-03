匯豐(台灣)商業銀行推出「匯豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金完全一手掌握，並提供連結九種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2%的高利活存優惠，透過該「股票全能通」平台，可直接下單美股和港股，不必經複委託程序。

「匯豐運籌理財ONE能戶」所連維的「股票全能通」也能即時連線美股與港股，提供第一手的價格訊息與歷史報價，搭配市場相關新聞的即時報導，不論是買進或賣出，還是想暫時列入觀察名單，都在彈指之間。至於「基金全能通」的強大探索基金功能，根據不同需要篩選表現最佳的強勢基金，再加上淺顯易懂的交叉分析圖表，每一個投資機會清楚呈現，把握最佳進場時機。

2020年9月30日前，使用網路銀行買賣海外股票/指數股票型基金，還享下單手續費最低0.3%優惠，使用網路銀行申購基金，更享定期定額申購手續費終身3折、單筆申購手續費全面5折；新開立本行帳戶客戶再享首筆網路銀行交易手續費最高等值美金50元回饋。

此外，One能環球金融卡連結9種外幣，年底前刷卡消費再享2%現金回饋。凡2020年12月31日前持匯豐環球Visa金融卡刷卡消費，即可享受不分實體、不限通路2%現金回饋。如果有外幣需求，還可以預先掌握低點兌換，直接以歐元、英鎊、美金、加拿大幣、港幣、日幣、新加坡幣、澳幣、紐西蘭幣等九種指定外幣帳戶對應刷卡消費扣款，全程免1.5%國外刷卡授權結匯手續費。

(時報資訊)