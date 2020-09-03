全球主要經濟體的製造業數據樂觀，帶動化工與工業股走高，以及科技股隨美國同業上揚，周三歐洲股市大漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.66%，為371.28點，終止連跌4日的頹勢。

美股表現強勁，標普500指數與那斯達克再創歷史收盤新高，為歐洲股市帶來提振。惟歐元區8月消費者物價指數（CPI）月跌0.4%、年跌0.2%，顯示經濟陷入通縮，使歐股漲勢受抑。分析師表示，通膨數據低迷不振，可能使歐洲央行擴大激勵的可能性升高。

全球製造業穩健擴張，歐洲化工股指數站上歷史新高。受近來美國同業的強勁漲勢激勵，歐洲科技股指數創下2001年來新高。

以各別市場來看，周三英國富時100指數收漲1.35%，德國DAX指數大漲2.07%，法國CAC 40指數收漲1.9%，義大利富時MIB指數收漲1.34%，西班牙IBEX 35指數收漲0.57%。

(時報資訊)