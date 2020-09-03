1.南亞科(2408)：周三記憶體現貨市場報價反彈，加上美光股價大漲4.52%，早盤跟漲約4%，彈上5日線。

2.台積電(2330)：外資連兩日買超計12804張，加上昨夜ADR收高，盤初股價漲至439.5元，越過5日線。

3.燁興(2007)：漲價利多持續延燒，今日拉出第五根漲停，仍有兩千餘張排隊買單。

4.海光(2038)：需求帶旺營運，不理外資昨轉賣超141張，今早股價續漲近8%，突破票面。

5.台驊投控(2636)：受惠海運漲價，今年業績可望創新高，早盤續強漲7%，登39.1元之波段新高價。

6.天鈺(4961)：宅經濟題材不滅，面板需求可期，外資再度轉買超，人氣火熱，股價登37.95元漲停，改寫短波高點。

7.訊芯-KY(6451)：5G、蘋果、鴻海題材，外資終結連4賣超，晨盤上攻逾4%，拚返110元大關。

8.茂訊(3213)：8月營收年增8.65%，早盤漲逾4%，跳上中、長期均線。

9.鈦昇(8027)：三大法人連4日買超，早盤漲逾2%、改寫前高。

10.力致(3483)：三大法人昨回補，早盤漲逾3%，登1年來新高。

11.微星(2377)：電競需求增溫、營運看俏，早盤放量漲逾6.5%。

12.融程電(3416)：樂看H2，訂3年成長目標，早盤漲逾4.5%，離80元一步之遙。

13.台新金(2887)：願賠售彰銀持股，併保德信人壽，早盤維持平盤。

14.茂訊(3213)：8月營收年增8.65%，早盤漲逾4%，跳上中、長期均線。

15.鈦昇(8027)：三大法人連4日買超，早盤漲逾3.5%、改寫前高。

16.力致(3483)：三大法人昨回補，早盤漲逾3.5%，登1年來新高。

17.微星(2377)：電競需求增溫、營運看俏，早盤放量漲逾7.5%。

18.融程電(3416)：樂看H2，訂3年成長目標，早盤漲逾5.5%，企圖挑戰80關。

19.台新金(2887)：願賠售彰銀持股，併保德信人壽，早盤維持平盤。

20.友達(2409)：供應吃緊，面板旺兩年，獲外資連2買，今放量攻上漲停，登近1年半高。

21.茂迪(6244)：綠能議題發燙，昨獲投信買超2284張，今續獲買盤追捧，連拉2根漲停，登今年高。

22.元晶(6443)：綠能議題發酵，概念股吸金，獲投信連3日買超共逾萬張，晨盤急攻漲停，衝上天價25.1元。

23.群創(3481)：面板廠一路旺到明年，連2日獲三大法人買超共逾10萬張，晨盤彈高8%，攻克10元票面及今年高峰。

24.和桐(1714)：昨獲外資買超1.6萬張，早盤一度觸頂，改寫5年半高價。

25.上緯投控(3708)：8月營收首度飆破10億元，加上小金雞將在陸IPO題材點火，晨盤大漲4%，衝上160元及逾2年高價。

26.聯合再生(3576)：太陽能廠8月營收看增，早盤吸引買盤湧入，股價翻紅大漲7%，站上今年高峰。

27.安集(6477)：太陽能股集體發光，晨盤一度亮燈漲停，攻上天價43元。

(時報資訊)