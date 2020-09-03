需求疑慮，打壓LME期鉛跌1.7%；因美國8月民間就業崗位連續第2個月增幅低於預期，導致市場擔憂拖累金屬需求，進一步引發投資人賣壓湧現，拖累金屬普跌，其中期鉛跌1.7%，為跌幅最重之金屬。

分析師表示，秘魯政府於3月中旬宣布針對冠狀病毒的檢疫措施，對採礦活動有特殊限制，導致上半年銅產量較去年同期下降20.4%，進一步激勵期銅升至逾2年高點，不過，近期已經恢復到疫情爆發前的產量，估計若產能穩定增加，可能引發市場擔憂供給過剩，屆時恐對銅價構成一定壓力。

周三(9/2)報價，期鉛下跌34美元，報每公噸1938美元；期錫上漲162美元，報每公噸18348美元；期鎳上漲172美元，為連續第8日上漲，報每公噸15706美元；期鋅下跌19.5美元，報每公噸2533.5美元；期鋁下跌30.5美元，報每公噸1786美元；期銅上漲9.5美元，報每公噸6697美元。(商品行情網)

(時報資訊)