好壞消息參半，周三美國原油期貨跌近3%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至8月28日當周，原油庫存減少936萬桶，降幅來到1.8%，優於原先預估之減少190萬桶。分析師表示，EIA公布的供應量下降消息不令人意外，主要是因為颶風「勞拉」的侵襲，導致許多煉油廠關閉及停產。

儘管如此，隨著全球經濟漸從新冠肺炎疫情中復甦，石油輸出國組織(OPEC)8月原油產量升高至100萬桶/日。削減了減產力度外，也使得油價承壓。但部分投資人仍擔心第二波新冠疫情會再次影響油價，OPEC消息人士則透露，目前全面復甦的目標還尚未實現，OPEC將持續觀察疫情消息並做必要的決策調整。其中美國原油跌幅2.9%，倫敦原油漲幅2.5%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌1.25美元，報每桶41.51美元；10月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.19美元；10月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.15美元，報每桶44.43美元。(商品行情網)

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