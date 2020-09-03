新版護照封面設計出爐，網友對於新設計褒貶不一。(圖取自外交部官網)

行政院公布新版護照封面，封面將「TAIWAN」的字體加大，英文國名「Republic of China」則圍繞在國徽外圍，成為國徽圖案的一部分，引發外界正反聲浪。對此，挺韓網紅「歷史哥」則是自創「超大TAIWAN版護照」，更自豪地說「祝我去外交部面試拿到高分」，引發網友討論，有人大讚他「很有才」。

高雄歷史哥在「歷史哥閒談時間」中說，護照外殼要改就改徹底阿，這樣讓人家不爽，應該提出更棒版本，這樣太難看，於是他更自創護照封面照，直接在影片中即時創造出心中的護照，首先他將TAIWAN放到最大，然後放在護照最上方，接著在中間則是畫上台灣的圖案，裡頭在寫上中華民國、國徽，並附上Republic of China，下面則是寫PASSPORT。

歷史哥說，雖然自己不是設計師，畫得很醜，但自豪此版本更好，所有元素都還在啊，更稱「我明天就要去外交部報到，這價值才夠啊，新版護照算什麼，所有元素我都保留，還加了新元素，你看這樣做還不違憲，祝我去外交部面試拿到高分。」

歷史哥也喊話，「我們做事就要做得徹底一點，不要做半套，這就被人家笑而已，要幹就幹徹底，反正就要爽就爽快一點，就一路玩到掛」。針對此創意版本護照，不少網友見狀後則紛紛留言表示，「歷史哥的護照設計很不錯，很有才」、「台灣價值滿出來惹」、「充滿綠色的能量XDD」、「讚」、「台灣價值87分XDD」，還有人說「好醜，哈哈哈」、「會送你去銷售部吧」。

針對新版護照封面，外交部長吳釗燮說明，新封面在討論過程中是希望所有重要元素都保留，而REPUBLIC OF CHINA用此方式設計，可以適度凸顯台灣的辨識度。另外，新版護照的發行日期，考量印製流程及安全存量，以及通知「國際航空運輸協會」（International Air Transport Association,簡稱 IATA）、各國政府、機場港口海關、移民局等相關機關與航空公司，並寄送樣本予國內外相關機關等作業時間等因素，規劃於明年1月發行。

(中時新聞網)