自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），近期在跌深反彈下，今日開盤展開絕地大反攻、股價紛紛大漲逾3%。

其中，巨大不畏外資賣超、開盤股價最高站上314元、大漲了10元；而外資已連續2日買超的美利達，開盤股價最高來到252元、漲幅逾3.5%；今日下午將參加法說的桂盟，早盤最高站上194元，漲幅逾3%。

巨大上半年EPS高達5.74元、第二季EPS 4.06元，均創下歷史新高！前七月合併營收397.42億餘元，年增幅10.56％。

法人表示，巨大第三季成長性持續看好，而7月中以來累計處分桂盟股票收益1.39億元，將可挹注整體獲利表現。

美利達上半年EPS 5.24元，創下歷史新高；前七月營收153.97億餘元，年減幅3.23％。

法人表示，美利達第二季歐美電動車銷售佳，雖掌握訂單但第三季有零件缺料因素，預估出口旺季將為第四季及明年首季。

桂盟國際受惠於歐、美自行車市場需求量大增，以及鏈條廠產能利用率大幅提升，上半年EPS高達4.76元、第二季單季毛利率衝破五成、EPS達3元，均創下歷史新高紀錄！

(工商 )