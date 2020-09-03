人民幣兌美元中間價報6.8319，較上日6.8376，升值57個基點或0.08％，連升8日，續創近16個月的新高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）1,200億元7天期逆回購操作，較本周前3日的每日200億元規模大舉放量，同時也結束了此前連續6日淨回籠態勢，轉為淨投放200億元。

(工商 )