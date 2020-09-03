陸股三大指數開低 滬指開盤微跌0.02％ 10:132020/09/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開盤下跌，滬指開報3,404點，跌不足1點或0.02％；現報3,394點，跌9點或0.29％；深成指開盤報13,871點，跌16點或0.12％；現報13,836點，跌51點或0.37％；創業板開盤報2,766點，跌4點或0.18％。 從盤面上看，各類股普遍走低，有色金屬、房地產、金融、水泥、電力股走低；石油、化工、鋼鐵、煤炭股靠穩。 (工商 ) #開盤 #滬指 #現報 #走低 #陸股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 人民幣升破6.85元 創逾一年新高 04:102020/09/01 財經要聞 《韓股》韓股收漲1％ 三星電子維持不墜 15:572020/09/01 財經 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 《電機股》除權息首日 宏佳騰震盪小跌 10:002020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 大中華、全球股基金 今年大贏家 04:102020/09/01 投資理財 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 空軍來襲 特斯拉股票遭大股東拋售 盤中暴跌近15％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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