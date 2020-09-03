大陸股市開盤下跌，滬指開報3,404點，跌不足1點或0.02％；現報3,394點，跌9點或0.29％；深成指開盤報13,871點，跌16點或0.12％；現報13,836點，跌51點或0.37％；創業板開盤報2,766點，跌4點或0.18％。

從盤面上看，各類股普遍走低，有色金屬、房地產、金融、水泥、電力股走低；石油、化工、鋼鐵、煤炭股靠穩。

(工商 )