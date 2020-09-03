不要再投危險近身球了！大聯盟今（3）日對洋基隊守護神查普曼開罰，處以禁賽3場並罰款若干美元；洋基總教練布恩與光芒隊總教練凱許也遭到禁賽1場及罰款。兩位教頭的禁賽今天就會執行，剛好雙方有比賽；查普曼則決定提出申訴，等最後結果出爐才會實施。

昨天洋基、光芒交手，9局上查普曼在2人出局後對布羅索投出101哩速球，只見球往其頭部飛去，差點打到頭盔而形成暴投。後來查普曼K掉布羅索結束比賽，不過布羅索走回休息室時頻頻向洋基休息室張望，接著便爆發口角。兩隊板凳清空，球員與教練衝出來相互對峙，凱許當時就被驅逐出場，所幸並未發生肢體衝突，和平收場。

「古巴飛彈」查普曼透過翻譯表示，「我從未蓄意要去砸誰，目前我們和光芒隊在競爭美聯東區第1名，相互之間本來就會有許多動作，這些都是可以理解的。」

布恩在處分宣布後立即與大聯盟棒球營運部門副總裁克里斯楊聯繫，布恩認為處分主要是針對他和查普曼而來。他說，「事情發生時我怎麼可能置身事外？我不可能坐在休息區不動。我尊重大聯盟的決定，也會接受處分，但我並不認同這些決定。」

(中時 )