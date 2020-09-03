What an ending for Game 7.



Incredible series. pic.twitter.com/4NmE8gyB72 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2020

儘管爵士在2日搶七大戰最後以78比80不敵金塊宣告淘汰，聯盟卻在3日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，幾乎確認爵士吃了「暗虧」，因為打到最後48秒，爵士中鋒戈貝爾被對方打臉竟然沒有吹哨，也讓爵士錯失讀秒階段超前比分的最佳機會！

根據聯盟3日公布爵士與金塊首輪G7的裁判報告內容，最後兩分鐘內總共出現2次漏判，其中在最後48秒，戈貝爾空中接力爆扣，幫助爵士追成78比78平手，可是裁判竟然沒看到金塊中鋒普朗里打到戈貝爾的臉部，讓他當場痛苦不已。

假如裁判吹了這次打臉防守犯規，戈貝爾就有機會完成三分打，幫助爵士反以79比78超前，那麼場上局面將會大大不同，只是爵士應該也不會官方抗議，因為另外1次漏判，出現在最後4.5秒，戈貝爾抓下防守籃板同時，腳已經踩線了。

當時爵士射手米契爾發生致命失誤，讓金塊前鋒克雷格快攻上籃沒進，戈貝爾搶到籃板，卻馬上快傳給康利在槍響同時絕殺三分出手，可惜這球並未命中，裁判也只能慶幸這球沒進，否則假如康利真的完成絕殺，那就換成金塊無辜受害了！

(中時 )