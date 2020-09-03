台灣高鐵公司規劃多樣化旅遊商品，積極帶動國旅風潮，9月再推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，11月底前提供旅客完整24小時住宿的高鐵＋住宿，以及租車24小時再加送6小時的高鐵＋租車兩種選擇，時間更多、玩得更盡興。

此外，新推出的高鐵假期「2日精緻遊」產品，第一天專人帶您體驗豐富行程，第二天留空間讓您自由運用。歡迎趁著秋高氣爽、最適合出遊的季節，把握高鐵假期限時超值優惠，輕鬆、自在「搭高鐵・遊台灣」。

台灣高鐵公司甫於6月至8月推出「美好再一起-國旅振興專案」，一舉創下熱銷超過預期近3.5倍佳績。在此同時，受到政府發放振興3倍券以及交通部觀光局推出國旅住宿補助等政策帶動雙重影響，國民旅遊持續獲得旅客熱烈迴響。暑假結束後，高鐵公司為延續銷售熱潮，宣布9月起再推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，以及「2日精緻遊」新產品。

高鐵公司表示，「加時不加價」高鐵＋住宿優惠方案，產品內容包含高鐵標準車廂來回車票，更精選台北、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭地區共15家指定飯店行程，提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客多享受4小時悠閒時光，充分使用飯店設施！例如：選購高雄義大皇家酒店，中午12點後即可辦理住房，隔日12點再退房；捷絲旅宜蘭礁溪館，下午14點即可辦理住房，隔日14點再退房。

至於高鐵假期「加時不加價」高鐵＋租車優惠方案，產品內容包含：高鐵標準車廂來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（原租賃24小時專案，免費加贈6小時）。以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8點出發10點取車，原訂隔天早上10點還車，現在可放鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2,590元，比單買高鐵來回車票2,700元還要划算，歡迎旅客踴躍選購，輕鬆享受自駕逍遙遊樂趣。

此外，針對喜愛選擇半自助旅程，可以兼顧輕鬆出遊、自在旅行的旅客，台灣高鐵公司全新推出高鐵假期「2日精緻遊」，精選桃園、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭共6條指定行程，第一天包含當地專車接駁、必遊景點導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空讓旅客自由運用，兼顧名勝遊覽與個人悠閒享受。

(中時 )