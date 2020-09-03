太陽能族群在8月股價噴出，進入9月後仍再創波段新高，目前進場投資人宜留意追高風險。今早包括茂迪(6244)、元晶(6443)及達能(3686)盤中都再站上漲停價。法人看好H2太陽能營運逐漸回升，進入8月營收公告期間，預估營收成長激勵近期股價走揚。

台灣太陽能模組上半年出貨近1GW（10億瓦），創歷史新高。其中茂迪（6244）憑藉高效模組贏得市場青睞，首度進入前五大；聯合再生(3576)穩居台灣模組出貨之冠。

茂迪總經理葉正賢日前分析，台灣太陽能產業要在下個世代產品（N型）取得領跑優勢，業者已研議籌組Super VPC（太陽能電池國家隊）、整合研發資源，期待國發基金能一同注資，讓台廠能在太陽能產業獲得全球領先地位。建議政府可藉由「Super VPC」機制，提供額外補助予以獎勵；目前全球各太陽能廠都在研發下一個世代的太陽能電池產品（N型）。

元晶第2季毛利率攀高至11.4%，營運轉虧為盈，每股純益新台幣0.15元，擺脫過去連續4季虧損窘境。受惠政府積極推動綠能政策，加上國內疫情控制得宜，太陽能電廠市場自5月起逐步升溫，帶動太陽能模組需求強勁，元晶第2季營收12.24億元，季增21.9%，歸屬母公司淨利5733萬元，優於第1季虧損4.62億元，每股純益0.15元。元晶下半年營運仍有不錯表現，可望優於第2季。

(時報資訊)