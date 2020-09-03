獲利回吐，周三紐約棉花期貨反轉收低；美元走強打壓，因強勢的美元，導致以美元計價的商品更加昂貴，引發投資人鎖定利潤，終止連2日反彈走勢，但分析師表示，美國收成的最終規模的確定性，以及良好的出口報告和中美貿易關係的樂觀情緒增強，亦有機會為期棉帶來支撐；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌逾0.7%，收盤每磅64.18美分；而12月棉花期貨跌近0.7%，報每磅64.96美分。

中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸12645元人民幣，較前一日上漲190元人民幣；庫存方面，截至9月1日，ICE登記庫存6465包，與前一日持平。

目前投資人靜待美國農業部(USDA)周四公佈的周度出口銷售報告，儘管COVID-19疫苗提振日前期棉幾日反彈走勢，不過因冠狀病毒使經濟活動停滯，市場對服裝需求下降的影響，今年棉花跌近8%。(商品行情網)

(時報資訊)