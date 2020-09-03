美國國會預算辦公室（CBO）周三表示，美國政府今年的預算缺口將創下歷史新高，達到3.311兆美元。

美國聯邦政府的財政年度於9月30日結束，由於美國在爆發新冠肺炎疫情後，聯邦政府為經濟提供龐大的支持，財政赤字將創下歷史記錄已被視為是難以避免的既成事實。

CBO表示，聯邦政府本財政年度的財政赤字估算將高達約3.3兆美元，雖然較4月24日預估的3.7兆美元減少一些，但仍創下歷史新高，且其高達16%的國民生產毛額（GDP）占比仍創下二戰以來新高，亦創下美國史上第四大預算赤字的GDP占比。

CBO並將2021財年（自10月1日起）財政赤字預測值從2.1兆美元下修為1.81兆美元。CBO表示，新冠肺炎疫情對預算造成的影響多集中於2020財年與2021財年，預估美國往後10年的財政赤字總計將超過13兆美元（GDP占比為5%），與疫情爆發前所做的預測大致不變。

美國財政部與行政管理及預算局將在10月公布官方結果。

(時報資訊)