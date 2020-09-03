《商情》美元走強 紐約咖啡原糖走低 10:172020/09/03 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三紐約軟性商品漲跌互見，其中原糖和阿拉比卡咖啡期貨收盤走低，因受美元走強打壓，而可可價格觸及6個月高價。 交易商指出，美元走強，令美國原糖失去競爭力，但天氣對印度的農作物仍然有利，因目前該國冠狀病毒感染的激增，所需的農民工可能會害怕出差影響收成進度。 終場9月阿拉比卡咖啡跌0.4美分，報131.5美分，10月原糖跌0.16美分，報12.44美分，9月可可漲15美元，報2750美元。(商品行情網) (時報資訊) #原糖 #走強 #紐約 #阿拉比卡 #咖啡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大中華、全球股基金 今年大贏家 04:102020/09/01 投資理財 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 《晨間解盤》月線站不穩 投資氣氛趨保守(倫元投顧提供) 07:442020/09/01 財經 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 直擊頂新二董3／分工不分家 魏家4兄弟「滅頂」蟄伏6年 08:042020/09/01 財經 日圓難升 安倍經濟學未必落幕 04:102020/09/01 財經焦點 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 人行大寬鬆 陸高收債有看頭 04:102020/09/01 投資理財 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 空軍來襲 特斯拉股票遭大股東拋售 盤中暴跌近15％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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