周三紐約軟性商品漲跌互見，其中原糖和阿拉比卡咖啡期貨收盤走低，因受美元走強打壓，而可可價格觸及6個月高價。

交易商指出，美元走強，令美國原糖失去競爭力，但天氣對印度的農作物仍然有利，因目前該國冠狀病毒感染的激增，所需的農民工可能會害怕出差影響收成進度。

終場9月阿拉比卡咖啡跌0.4美分，報131.5美分，10月原糖跌0.16美分，報12.44美分，9月可可漲15美元，報2750美元。(商品行情網)

(時報資訊)